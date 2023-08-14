Следствие считает, что предпринимательница присваивала средства клиентов, а обещанную услугу не предоставляла.

"С января 2022 по май 2023 года она заключала договоры оказания туристических услуг с гражданами, получала от них оплату либо предоплату, свои обязательства по бронированию туров и перечислению средств туроператорам не исполняла, средствами распоряжалась по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении директора фирмы заведено три уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения свыше 770 тыс. рублей. Все дела соединены в одно производство, их расследование взято на контроль прокуратуры.

В настоящий момент проверяется информация по заявлениям еще 14 клиентов о том, что они перечислили деньги за тур, но так и не съездили в отпуск.