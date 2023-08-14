Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 по средам и субботам.

Вылет из Красноярска по средам будет осуществляться в 11:05, прилет в Ханты-Мансийск — в 11:20 по местному времени. Из Ханты-Мансийска самолет будет улетать в 12:35, прилетать в Красноярск — в 17:15 по местному времени.

Вылет из Красноярска по субботам будет осуществляться в 19:00, прилет в Ханты-Мансийск — в 19:20 по местному времени. Рейсы из Ханты-Мансийска будут выполняться с вылетом в 20:45 и прилетом в Красноярск в 01:05 по местному времени (на следующие сутки).

Согласно расписанию на сайте красноярского аэропорта, помимо "России" из Красноярска в Ханты-Мансийск с 21 сентября планирует летать только авиакомпания NordStar (по четвергам).