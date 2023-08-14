"За первый год существования музея его посетили свыше 14 тыс. человек", — уточнили в пресс-службе.

Согласно сведениям ГМЗ, новгородская коллекция игрушек является уникальной для России и одной из самых представительных в мире. В нее входят около 16 тыс. игрушек более чем из 40 стран со всех континентов Земли.

Некоторым игрушкам — тысячи лет. Большинство из них были приобретены музейщиками у частных коллекционеров и найдены археологами на раскопках. Среди игрушек — театральные, новогодние, обрядовые и военные, а также головоломки.

В 2022 году сотрудники ГМЗ организовали показ части коллекции в помещениях церкви Жен Мироносиц, построенной в историческом центре города в XVI веке.