Концерт состоится 25 августа на Советской площади. Руководить действом будет Юрий Башмет.

"В спектакле примут участие солисты оперы Большого театра, академии молодых певцов Мариинского театра, московского театра "Новая опера", хоровая капелла "Ярославия", государственный симфонический оркестр "Новая Россия". Фрагменты произведения прочтут народный артист Константин Хабенский и актриса Ольга Литвинов", — говорится в сообщении.

Посетить концерт можно будет бесплатно. Приглашения будут выдавать в кассе Ярославской государственной филармонии с 16 августа.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Большой концерт".