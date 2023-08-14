"Еще один пациент стабильный в состоянии средней тяжести, проходит лечение в отделении сочетанной травмы", — говорится в сообщении.

Положительную динамику медики отмечают у двоих пациентов, также пострадавших при обвале. Их состояние относительно удовлетворительное, они находятся в отделении травматологии и ортопедии.

Как сообщалось, в субботу утром в горах Кабардино-Балкарии под камнепад попали две группы туристов. В результате происшествия пострадали семь человек, один — погиб. Отмечается, что погибший — мужчина 1989 гр., прибыл из Санкт-Петербурга.

Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.