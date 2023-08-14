В частности, в Пеновском округе ООО "Экипцентр" совместно с ООО Агротуристический комплекс "Вселуг" реализуют инвестиционные проекты в сфере туризма и сельского хозяйства "Спорт-Марафон Парк" и "Гастродача Вселуг". Благодаря этому будет создано более 150 новых рабочих мест.

"К 2027 году планируется запустить туристический комплекс, включающий в себя центр активных видов отдыха, оздоровительный и spa-комплексы и другие площадки для туристов Верхневолжья", — говорится в сообщении.

На площади более 240 га в районе деревень Забелино и Залозье Пеновского округа запланировано построить несколько гостиниц и гостевые дома, глэмпинг, центр ремесел, фермерское подворье, детский центр, а также агрокомплекс, включающий плодово-ягодное хозяйство, разведение скота, организацию мясо-молочного производства и другую деятельность.

По информации пресс-службы, "Спорт-Марафон Парк" и "Агродача Вселуг" включены в перечень приоритетных проектов. Такой статус дает возможность компаниям воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. К примеру, это субсидии по налогам на имущество и прибыль, инвестиционный налоговый вычет.

В этом году "Экипцентр" с проектом "Спорт-Марафон Парк" также прошел конкурсный отбор на получение субсидии из федерального бюджета на создание модульных некапитальных средств размещения. На эти средства компания устанавливает модульные дома для размещения гостей.

"Такие проекты имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета", — приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Тверскую область посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.