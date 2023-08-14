"Наша компания является арендатором исторического объекта и сегодня занимается его восстановлением, включением в различные туристические маршруты, в том числе и водные. Замок стоит на берегу реки Преголя, однако в Гвардейске имеется острый дефицит мест для остановок судов малого класса, на которых в город прибывают гости. И потому компания приступила к строительству вместительного причала для катеров, яхт и речных трамвайчиков", — сказал Адылов.

По его словам, строительная техника уже зачистила от многолетних диких зарослей кустарника песчаный берег Преголи, начала следующий этап работ. Строящийся причал позволит полностью закрыть потребность Гвардейска в швартовочной инфраструктуре и серьезно нарастит потенциал внутренних водных путей Калининградской области.

"Конечно, и замок Тапиау получит дополнительный поток гостей, которые сегодня активно посещают исторический объект. Однако, речные прогулки по рекам области в последнее время набирают популярность, и остановка в орденском замке станет еще одним впечатлением для туристов", — заключил консультант компании.

Как сообщалось, имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот. Власти региона одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.

Замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте, как крепости, датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.