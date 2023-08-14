"11:00: со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 1132 транспортных средства, время ожидания более трех часов", — говорится в сообщении.

В 8:00 — за час до введения ограничений на мосту — в пробке со стороны Кубани стояло 430 машин. В это же время очереди на мост со стороны Крыма не было, однако на 11:00 в ней находится 430 машин, время ожидания проезда — около двух часов.

Последнее сообщение о закрытии движения на Крымском мосту поступило в понедельник в 9:02, перекрытие продлилось чуть больше часа, его причины не названы.