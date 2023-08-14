"В программе смен – интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и конкурсы, посвященные знаковым элементам культуры и событиям истории России. Образовательная программа каждой смены предусматривает 4 тематических модуля: "История России", "Научные открытия", "Народные традиции и промыслы" и "Русская литература и искусство". Помимо обучения, в лагере пройдут развлекательные, спортивные и экскурсионные мероприятия. В течение 10 дней участники узнают о традиционных видах народного искусства, испытают себя в состязаниях и спортивных играх, познакомятся с достопримечательностями, кухней, музыкой и народными обычаями России", — говорится в сообщении.

Фото: Международный лагерь "Первый"

Как поясняют организаторы, лагерь рассчитан на детей в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь они смогут улучшить языковые навыки и найти друзей среди ребят, которые также интересуются русским языком и культурой.

"Знание языка позволит новому поколению школьников из СНГ поступить в российские вузы и найти работу в российских кампаниях. Оно также станет основой для межнационального диалога и выстраивания добрых и уважительных отношений со сверстниками из дружественных стран. Чтобы создать для участников атмосферу отдыха и дружбы, приобщить их к традициям и обычаям русского народа, в лагере соберутся ведущие актеры, мастера, представители ВУЗов и детских центров России", — говорится в сообщении.

Фото: Международный лагерь "Первый"

Лагерь проводится институтом современных социально-гуманитарных исследований при грантовой поддержке министерства просвещения РФ.