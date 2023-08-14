В том числе в июле пассажиропоток аэропорта составил почти 302 тыс. человек (рост на 17% к июлю 2022 года).

Внутренний пассажиропоток вырос за 7 месяцев на 21% — до 1,284 млн человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск, Екатеринбург и Иркутск.

На международных авиалиниях было обслужено почти 96 тыс. пассажиров.

В июле аэропорт Владивосток встретил первый после пандемии регулярный рейс китайской авиакомпании — Chengdu Airlines возобновили рейсы в Харбин. Также "Аэрофлот" возобновил рейсы в Бангкок.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. По данным АО "МАВ", маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершают около 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2022 году аэропорт обслужил 2,118 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в 2021 году.