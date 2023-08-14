Рейсы планируются по вторникам, четвергам и субботам, сообщила компания. На линии используются широкофюзеляжные самолеты Boeing 777, рассчитанные на 457 пассажиров (436 в классе эконом и 21 в бизнесе).

Полеты в Варадеро, приостановленные после введения прошлогодних антироссийских санкций, "Россия" возобновила 1 июля.

С 27 декабря планируется также запустить рейсы в столицу Кубы — Гавану, сообщил в интервью "Ведомостям" гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Полеты будут выполняться дважды в неделю.