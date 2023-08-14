Курс евро составил 110,21 руб./EUR1 в 10:04 мск, что на 1,43 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США к этому времени стоил 100,76 руб./$1, подорожав на 1,33 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,38 рубля — до 105,01 руб.

"Фундаментальные факторы продолжают играть против российской валюты. Притока дополнительной валютной выручки от повышения цен на нефть мы так пока и не ощутили. Возможно, этот фактор начнет проявляться лишь на следующей неделе, когда экспортеры будут готовиться к уплате налогов. Налогов же в связи с ростом цен на нефть придется заплатить больше. Но это будет кратковременная помощь рублю. Для окончания периода падения рубля нужно дождаться сокращения импорта либо решительных шагов монетарных властей", — полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.