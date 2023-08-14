"Это романтическое место, куда до революции посетители могли попасть на пароме. Сейчас остров недоступен для гостей, но архитекторы-реставраторы уже разрабатывают проект — благодаря ему каждый желающий сможет побывать в отреставрированном "Храме Любви", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках программы международного сотрудничества уже завершены работы по восстановлению причала на материке и деревянного парома.

Как сообщается на сайте музея, остров был искусственно насыпан во время устройства большого пруда на месте бывшего парадного плаца в 1806-1807 годах.

По проекту Пьетро Гонзаго на острове высадили куртины хвойных и лиственных деревьев. Назван остров в честь княгини Шарлотты Карловны Ливен, воспитательницы дочерей Павла I и Марии Федоровны.

В 1816 году на острове построили "Храм Любви" — павильон в честь бракосочетания великой княгини Анны Павловны с принцем Оранским.

Храм был выполнен в виде деревянной беседки с 16 квадратными колоннами и аркой в центре.

Беседку возвели по проекту Карла Росси, резные детали выполнил резчик Алексей Чухнов. Храм сгорел за несколько лет до революционных событий.