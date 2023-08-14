"…обеспечить до 31 декабря 2028 г. приведение в нормативное состояние находящихся в федеральной собственности объектов санаторно-курортных организаций, входящих в состав имущественного комплекса, расположенного на территории Кавказских Минеральных Вод, рассмотрев вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов", — говорится в тексте поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля.

На совещании министр экономического развития Максим Решетников предложил передать часть нуждающихся в реконструкции санаториев на Кавказских минеральных водах в частные руки. По его словам, из 124 санаториев в регионе таких 40%. По оценке властей Ставропольского края, для приведения их в порядок нужно 50 млрд рублей, а таких денег в бюджете нет.

Путин поддержал предложение, но призвал действовать аккуратно в вопросе передачи санаториев частным инвесторам.