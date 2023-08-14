"Часть пассажиров уехали домой, иногородние размещены в гостиницу. Питание и проживание обеспечено за счет компании, на месте была организована выездная приемная прокуратуры для работы по вопросам пассажиров", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что вылет был отложен в связи с неприбытием в Екатеринбург накануне борта из Турции, который задерживается "по техническим причинам".

По данным прокуратуры, в воскресенье в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" произошла задержка регулярного рейса WZ-3061 по маршруту Екатеринбург — Анталья Red Wings, он должен был отправиться в 7:20 (по местному времени) . Рейс ожидают 410 пассажиров.

Согласно информации онлайн-табло "Кольцово", отправка рейса WZ-3061 Red Wings запланирована на 01:55 15 августа. В строке "статус" написано "задержан".

В пресс-службе перевозчика ситуацию с задержкой рейса пока не прокомментировали.