По последним данным онлайн-табло аэропорта Антальи, рейс Red Wings WZ3062 должен был вылететь в аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге в 22:30 в воскресенье.

Как отметили в контактном центре Red Wings, задержка связана с тем, что сотрудникам требуется больше времени для подготовки борта к вылету.

По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", почти на сутки задерживается вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью до 05:55 утра 14 августа. Прежнее время вылета – 07:20 утра воскресенья.

Ранее сообщалось, что российские туристы уже сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург. Изначально вылет рейса WZ3062 был запланирован на 21:30 субботы, затем он был несколько раз перенесен в воскресенье.