"Водный транспорт в Москве сейчас переживает второе рождение. Большой популярностью пользуется регулярный речной маршрут, экскурсии и круизы — сегодня из Москвы по реке можно отправиться в 30 крупных городов и туристических центров", — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.

"Мы продолжаем повышать комфорт, доступность и безопасность речного транспорта. На выставке "Станция Манеж" гости смогут еще раз оценить все его преимущества", — отметил Ликсутов.

Кроме того, на выставке можно будет подобрать экскурсию или круиз по своему вкусу и познакомиться с уникальным маршрутом "Речное Золотое кольцо" — от Северного речного вокзала до Южного, сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута составляет 6,5 км.

Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября сразу на четырех крупнейших площадках: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. Гости могут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.