"Помощь МЧС России потребовалась еще одному травмированному при камнепаде туристу. За ним в горы Кабардино-Балкарии вылетели спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете. Всего при камнепаде пострадали 7 туристов, один погиб", — сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В сообщении отмечается, что в Нальчике с пострадавшими работают психологи МЧС России.

Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов. На место ЧП были направлены шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, а также вертолет со спасателями МЧС РФ. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали пять человек, один — погиб. Пострадавшие были направлены в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

Отмечается, что погибший — мужчина 1989 гр., прибывший из Санкт-Петербурга.

Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.