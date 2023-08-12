"В настоящее время в республиканской клинической больнице города Нальчика находятся трое пострадавших из группы туристов, попавших под камнепад в горах Безенгийского ущелья, которых доставили вертолетом санавиации. Медики были своевременно оповещены о ситуации и готовы к приёму пациентов. Один человек находится в оперблоке отделения сочетанной травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Два пациента средне тяжёлые, переведены в отделение сочетанной травмы и нейрохирургическое отделение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больница обеспечена необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов. В результате происшествия пострадали пять человек, один — погиб. Погибший — мужчина, прибывший из Санкт-Петербурга. Эвакуация туристов завершена. Следователи проводят доследственную проверку по факту происшествия.