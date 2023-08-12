Согласно сообщению, прокуратура республики организовала проверку качества оказания услуг гражданам, связанных с прохождением альпинистов по горной тропе в Черекском районе. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов.
"По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России", — говорилось в сообщении МЧС РФ.
На место были направлены шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Также вылетел вертолет со спасателями МЧС РФ.
Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.