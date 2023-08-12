"По предварительным данным, 12 августа 2023 года группа туристов, находившихся в 3 км от альпинистского лагеря "Безенги" у подножия горы Дыхтау попала под камнепад, в результате чего погиб один гражданин", — сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, прокуратура республики организовала проверку качества оказания услуг гражданам, связанных с прохождением альпинистов по горной тропе в Черекском районе. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как сообщалось, в субботу утром под камнепад в горах Кабардино-Балкарии попали две группы туристов.

"По уточненной информации, пострадали пять человек из шести в одной тургруппе. Также под камнепад попала вторая группа из трех туристов. Среди них тоже есть пострадавшие. По предварительной информации, погиб один человек. Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС России", — говорилось в сообщении МЧС РФ.

На место были направлены шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Также вылетел вертолет со спасателями МЧС РФ.

Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.