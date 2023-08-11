"Во время проведения джипинг-тура автомобиль УАЗ с туристами попал в ДТП. Машины скорой помощи госпитализировали девятерых пострадавших с сотрясением мозга и переломами конечностей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших — ребенок, беременная женщина и водитель внедорожника.

По предварительным данным, автомобиль на большой скорости занесло на крутом повороте и он врезался в скалу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Между тем, по свидетельству очевидцев, туристы в УАЗе ехали стоя и танцевали.