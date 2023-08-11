"Друзья, у меня для вас потрясающая новость. В Великом Новгороде появится фуникулерная канатная дорога, которая соединит два берега Волхова. Ее проект и макет строительства второй очереди Новгородской технической школы представили сегодня помощнику президента РФ Максиму Орешкину", — сказал Никитин.

Он сообщил, что набережную около ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай" соединит канатная дорога с Антоново.

"Площадки станции фуникулера станут частью набережной, на которой также появится пирс и зоны отдыха. На территории появится новый корпус с лабораториями. Будет построен новый надземный переход, который соединит имеющийся корпус ИНТЦ "Валдай" с новым", — отметил губернатор.

По его словам, предстоят работы по организации круглогодичных зон отдыха.

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника — Валдай" с 2022 года является региональным представителем "Сколково".

"Сколково" — инновационный центр России, который развивает высокотехнологичные стартапы.