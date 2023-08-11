Он сообщил, что набережную около ИНТЦ "Интеллектуальная электроника — Валдай" соединит канатная дорога с Антоново.
"Площадки станции фуникулера станут частью набережной, на которой также появится пирс и зоны отдыха. На территории появится новый корпус с лабораториями. Будет построен новый надземный переход, который соединит имеющийся корпус ИНТЦ "Валдай" с новым", — отметил губернатор.
По его словам, предстоят работы по организации круглогодичных зон отдыха.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Интеллектуальная электроника — Валдай" с 2022 года является региональным представителем "Сколково".
"Сколково" — инновационный центр России, который развивает высокотехнологичные стартапы.