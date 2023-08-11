«Департамент по делам науки столичного муниципалитета Стамбула (IMM) объявил о закрытии на ремонт разводного Галатского моста, построенного в 1994 году через бухту Кривой Рог. На нем будут вестись работы по улучшению сейсмоустойчивости, а также замене асфальта, гидроизоляции и деформационных швов», — пишет издание.

Как отмечает портал, работы будут вестись поэтапно 40 дней, первый этап займет 20 дней. При этом ремонт не повлияет на движение трамваев. Остальным транспортным средствам будут предложены альтернативные маршруты. За день до закрытия все торговцы на мосту будут оповещены о начале ремонтных работ.

Галатский мост, соединяющий старую и новую части Стамбула, полюбился путешественникам за живописные виды на Босфор. Также многим туристам нравятся рыбные рестораны, находящиеся на нижнем ярусе, у самой воды.