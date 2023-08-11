Так, на озере Безымянном в Красносельском районе не организованы места для купания детей, нет стоек со спасательными кругами и не установлены сигнальные мачты. Проверка побережья Финского залива напротив Балтийского бульвара в Петербурге вскрыла отсутствие знаков, запрещающих купание на этой территории.

Прокурор Красносельского района внес представление в адрес главы муниципалитета. Рассмотрение акта контролируется, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время проверяются рекреационные зоны у Суздальских озер в Выборгском районе города. К надзорным мероприятиям привлечены сотрудники МЧС и Поисково-спасательная службы Петербурга.

По данным городского главка МЧС, с начала купального сезона в водоемах северной столицы утонули 25 человек. Спасены почти 40.