Участники таких маршрутов будут более мобильны и смогут посетить больше туристических мест благодаря использованию воздушных и морских судов. Разработка маршрутов уже началась, ведется актуализация точек для посадки и высадки туристов.

"Расширение транспортной логистики позволит повысить доступность территорий для всех групп населения. А использование малой авиации — показать больше уникальных мест на ООПТ, обеспечит безопасность при проведении работ на заповедных территориях и при посещении туристов", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росзаповедцентра Людмилы Поплавской.

Согласно данным Росзаповедцентра, арктическая зона России насчитывает 14 заповедников, 10 национальных парков и восемь заказников. В прошлом году самыми посещаемыми из них стали нацпарк "Онежское Поморье" в Архангельской области, заповедник "Костомукшский" и нацпарк "Калевальский" в Карелии. Количество посетителей этих ООПТ составило около 30 тыс. человек.