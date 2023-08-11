Курс евро составил 108,9 руб./EUR1 в 16:34 МСК, что на 1,35 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 109,1125 руб. Доллар США к этому времени стоил 99,28 руб./$1, подорожав на 1,82 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,6 рубля — до 103,6 руб.