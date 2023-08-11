Курс доллара США составил 99,04 руб./$1 в 16:25 МСК, что на 1,58 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 108,67 руб./EUR1, подорожав на 1,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,37 рубля — до 103,37 руб.