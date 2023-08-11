"16:00: в очереди со стороны Керчи находится 594 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

В 7:00 сообщалось, что со стороны Крыма в очереди стоит 120 машин, к 9:00 она выросла почти в четыре раза — до 436 авто и достигла дневного пика в 495 машин к 12:00. Еще в 15:00 в ней стояло 473 автомобиля.

Уточняется, что со стороны Кубани очереди нет с 10:00.

В начале июля глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил о высокой вероятности возникновения автомобильных пробок на Крымский мост со стороны полуострова в августе при отъезде туристов.