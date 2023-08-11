"Суд установил, что юридическим лицом МАУ "Детский оздоровительный лагерь "Юность" допущены нарушения действующих санитарных правил по обеспечению доброкачественной питьевой водой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для хозяйственно-питьевых целей в лагере использовалась водопроводная вода, не отвечающая требованиям безопасности. В ее пробах, взятых 27 июля, было обнаружено микробное загрязнение, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

В ходе суда представитель лагеря признала вину. Организация была признана виновной по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению).

"Суд (...) назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок на 90 суток", — сообщает пресс-служба.

27 июля сообщалось о вспышке острой кишечной инфекции в детском лагере "Юность". Всего заболели 25 человек, а том числе четверо взрослых, госпитализированы 17 детей.

Роспотребнадзор выявил норовирус в салатах и у семи сотрудников лагеря. Деятельность учреждения была приостановлена.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).