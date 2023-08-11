"Сегодня в аэропорту города Ханоя коллеги из Социалистической республики Вьетнам передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Даниила Колодницкого. Россиянин обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный организованной группой", — сказала она.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2018 года обвиняемый участвовал в деятельности анонимного сообщества, созданного для распространения наркотиков и психотропных веществ на территории Москвы.

"Криминальный товар продавался через интернет-магазин, размещенный на платформе HYDRA (Гидра). Участникам организованной группы вменяется шесть преступлений, связанных с незаконным сбытом запрещенных веществ через тайники-закладки", — рассказали в МВД.

Колодницкий скрылся от следствия за границей, в июле 2020 года он объявлен в международный розыск. В следующем году он был обнаружен на территории Вьетнама.

"Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого", — сказала Волк.