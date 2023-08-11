Отмечается, что наиболее частыми гостями региона стали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областей.

По информации регионального министерства туризма, трендом становится развитие самостоятельных поездок, без участия туроператоров.

Граждане предпочитают путешествовать на собственном транспорте и сами выбирают маршрут. Средний возраст туристов составляет 40 лет, из них почти половина — туристы с детьми.

Продолжительность поездки в Тамбовскую область может составлять от 1 до 7 суток.

Также сообщается, что объем трат туристов и экскурсантов по банковским картам за первое полугодие увеличился на треть и превысил 2 млрд рублей. Это те деньги, которые туристы оставили в Тамбовской области.

Самый непопулярный месяц для путешествий оказался март, для экскурсий — февраль, пик путешествий ожидаемо пришелся на май-июнь.

По мнению главы региона Максима Егорова, туризм должен стать одной из точек роста региональной экономики.

"Тамбовская область имеет огромный туристический потенциал, который надо развивать, привлекая инвестиции и создавая новые рабочие места. Туристическая отрасль может стать одним из драйверов развития экономики региона. У нас есть что показать гостям региона", — подчеркнул Егоров.

Как сообщалось, по инициативе главы региона в области впервые было создано управление, впоследствии министерство, туризма, которое ведет целенаправленную работу по повышению туристической привлекательности области.

Специалисты ведомства занимаются созданием туристической инфраструктуры, обучением кадров, разработкой новых маршрутов для разных категорий туристов. Особое внимание уделяется патриотическим маршрутам, агротуризму, экотуризму.