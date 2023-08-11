Число самолетовылетов в январе-июле увеличилось на 27% — до 2452.

Объем перевезенных грузов за 6 месяцев возрос в 2,3 раза и составил 831,5 тонны.

В июле 2023 года пассажиропоток аэропорта составил 102,6 тыс. человек, что на 22,6% больше показателей за июль 2022 года. Число самолетовылетов в прошлом месяце составило 429 единиц, что на 12% выше показателей июля прошлого года. Объем перевезенных грузов вырос на 16,4% — до 66,8 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта "Северный" в 2022 году увеличился на 8,9% по сравнению с 2021 годом — до 777,296 тыс. человек.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.