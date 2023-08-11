"В воскресенье, 13 августа, на Троицкой площади Кургана прозвучат вальсы, увертюры, сюиты, арии и другие музыкальные произведения известных отечественных и зарубежных композиторов — классиков музыкального искусства в исполнении трёх оркестров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что музыканты Зауральского симфонического оркестра, Камерного оркестра из Уфы и Омского академического симфонического оркестра сыграют более 30 разноплановых произведений. В субботу для жителей и гостей Далматово и Частоозерья выступят Уральский академический филармонический оркестр (г. Екатеринбург) и Зауральский симфонический оркестр.