В ряде южных районов на пятницу и субботу объявлен наивысший — красный — уровень опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прервано железнодорожное сообщение, закрыты крупные автомагистрали.

Местные власти рассматривают возможность дополнительных эвакуаций, так как уровень воды в реках и озерах продолжает подниматься.

Значительно пострадал город Хенефосс, где река Бегна вышла из берегов и привела к подтоплениям.

Согласно первоначальным оценкам, ущерб от наводнений оценивается в 100 млн долларов.

Шторм "Ганс" бушует на севере Европы с начала недели. Как минимум три человека погибли. Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог.