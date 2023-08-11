"Дом П.Т. Бадаева" построен в 1902-1903 годах по проекту архитектора Павла Сюзора в стиле поздней эклектики с элементами барочно-классицистического стиля. Архитектор стремился к комплексной застройке больших участков, к завершению облика улиц и проспектов города, проявляя большое композиционное мастерство. Особое внимание он уделял решению угловых частей зданий, завершая их эркерами с куполами и шпилями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1902 году участок на углу Большого проспекта и улицы Ленина перешел новому владельцу — почетному гражданину Пантелеймону Трифоновичу Бадаеву.

В разное время здесь жили известные деятели Петербурга. В здании размещалась фирма по продаже бронзы, роскоши, фарфора "А.Я. Аболинг с Сыновьями", а также магазин и склад обоев русских и иностранных фабрик Козлова. После Октябрьской революции частично квартиры были устроены под коммунальные комнаты.

В сообщении говорится, что принято решение о включении в реестр доходного дома Николая Никонова.

"Многоэтажный жилой дом состоит из нескольких корпусов, занимающих вытянутый прямоугольный участок между Большим проспектом и Большой Пушкарской улицей. В 1900 году владелец участка, известный петербургский архитектор Николай Никитич Никонов, составил проект собственного доходного дома в стиле поздней эклектики с мотивами русского стиля. Кирпичная кладка выложена из полихромного кирпича разноцветными узорами — в живописном ковровом сочетании красного, желтого и серого цветов", — уточняет ведомство.

В здании в разное время также жили выдающиеся деятели Петербурга. В 1910-е годы первый этаж дома занимала лаборатория для химических, микроскопических и бактериологических исследований В.И. Госа и Г.В. Шора, книжный магазин Н.И. Федорова. После Октябрьской революции квартиры дома стали коммунальными.