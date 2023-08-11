На пресс-конференции, посвященной ситуации с детским лагерем «Колибри» в Турции, глава Правового комитета РСТ Георгий Мохов отметил, что случаи мошенничества в сфере детского отдых единичны.

«Это разовые, единичные случаи. У нас нет ситуации с повальным мошенничеством и криминалом в этой сфере. Тех, кто умышленно пытается похитить денежные средства, можно пересчитать по пальцам. Возбуждены уголовные дела и за сезон, я думаю, не больше десятка наберется. Но, тем не менее, есть такие случаи, как правило в онлайне. То есть это поддельные сайты фишинговые, которые отправляют на ссылки платежные, по которым потом нельзя определить, куда ушли деньги. И это связано даже не конкретно с детским туризмом. Они просто работают на высоком сезоне в туризме, делают сайты, похожие на популярные ресурсы, с похожими брендами», — сказал он.

По словам юриста, по такому сайту нужно пройти глубже первой страницы, посмотреть, какие указаны контактные данные.

«Часто их нет вообще, но посетителям предлагают: направьте нам заявку, и мы пришлем вам цену с невероятной скидкой, сегодня продается последнее место в смене. На это как раз клюют родители – что им нужно принять решение быстро. Но торопиться не надо. В контактных данных должны быть сведения о юрлице, туроператоре, адрес физический. Я разбирал дело, где в адресе была указана улица, не существующая в Москве. Потом, когда происходит платеж, должно быть четко видно, за что и кому вы платите. Это должно быть юрлицо, и фискальные документы у вас должны остаться на руках – онлайн чек или банковская выписка о том, что прошел платеж. В случае с мошенниками деньги идут через платежные ссылки и не видно, куда они уходят», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что большая часть случаев, связанных с криминалом, происходит в онлайн сфере.

Вице-президент РСТ Ольга Санаева советует при выборе лагеря для ребенка в России пользоваться реестрами организаторов детского отдыха и оздоровления, которые есть в каждом регионе, а за рубежом – единым федеральным реестром туроператоров.

«Два реестра. Первое – это реестр организаций отдыха и оздоровления детей, которые существуют в каждом регионе. Там очень много полезной информации, она систематизированы и выложена в одном формате. Там можно выбрать лагерь, так как там перечислены все лагеря, допущенные Роспотребнадзором к организации отдыха детей, и есть вся информация об этих лагерях. По международным лагерям реестра нет, но есть реестр туроператоров, которые вывозят организованные группы за рубеж. Он находится на сайте Минэкономразвития и там можно увидеть, это туроператор по внутреннему или международному туризму», — подчеркнула эксперт.

Руководитель проектного офиса РСТ по детскому туризму Елена Перескокова добавила, что родителей должны настораживать заниженные цены на путевки.

«Если брать лагерь «Колибри» – его цена сравнима со стоимостью путевки в Краснодарском крае, где путевки в среднем стоят 60-85 тыс. Меньше 100 тыс. не может стоить путевка в зарубежный лагерь на 14 дней с учетом высокой стоимости авиабилетов. Причем если в Турцию еще можно найти бюджетный перелет, то в Китай, ОАЭ невозможно», — сказала она.

Мохов подчеркнул, что обычно родители, выбирая лагерь для ребенка, смотрят на соотношение цены, качества и красивые картинки.

«Невозможно требовать от всех родителей правовой грамотности, поэтому должны включаться механизмы государственного контроля и мониторинга. К сожалению, у нас сфера выезда детей за рубеж не урегулирована. Необходимо разрабатывать межгосударственные соглашения, которые бы позволили мониторить и отслеживать ситуацию с выездом организованных детских групп за рубеж», — подытожил он.

Как сообщалось, 2 августа более 70 российских детей и вожатых были выселены из лагеря "Колибри" на курорте Кемер в Турции, хотя путевки они приобрели у организатора лагеря компании "Колибри-тур МСК" с 19 июля по 9 августа. Ночь они провели на улице, а затем их заселили в другой отель. 5 и 6 августа дети досрочно вернулись в Россию, части родителей пришлось покупать обратные билеты за свой счет.

По данным Ассоциации туроператоров России, организатор лагеря задолжал отелю в Турции, откуда выселили детей, $75 тыс.