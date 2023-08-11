В программе праздника — соревнования по национальным саамским видам спорта, экспозиция предметов саамского быта и традиционных костюмов, ярмарка ремесленников.

"Истинные гурманы смогут по достоинству оценить насыщенный вкус северной ухи, которую участники конкурса "Арктическая уха" приготовят по собственным уникальным рецептам", — обещают организаторы.

Также участников праздника ожидают традиционные напевы, выступления творческих ансамблей, мастер-классы по рукоделию.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по состоянию на 2021 год в Заполярье проживает более 1,3 тыс. саами.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район и село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.