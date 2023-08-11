"Всего капремонты идут в 12 объектах. Из них в 11 учреждениях работы завершатся в 2023 году. В одном учреждении капремонт рассчитан на два года и завершится в 2024 году", — рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что на работы предусмотрено 198,89 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета.

По информации пресс-службы, в августе должен завершиться ремонт в детских школах искусств, к середине сентября — в Домах и центрах культуры, к октябрю — в музеях.

Комиссия министерства культуры Якутии планирует в августе выехать в Жиганск и Вилюйск для контроля качества и своевременности сдачи объектов.