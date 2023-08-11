"Музыкальное мероприятие лета начнется в Финском парке в 14:00 мск и завершится в 22:15 мск. До начала концертной программы зрители увидят выступление поэтессы Марии Ватутиной", — говорится в сообщении.

Кроме того, участница шоу "Танцы на ТНТ" Ева Уварова проведет танцевальный мастер-класс, а кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике Александра Мосолова — массовую зарядку.

"На сцене состоится яркое шоу "Сильнейшая нация мира": российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей", — отмечается в пресс-релизе.

Затем начнутся выступления поп-группы из Луганской народной республики "Собор", коллективов "Постоянные" из Пскова и "V.V. and BanD" из Великих Лук.

Вечером перед гостями мероприятия выступят хедлайнеры фестиваля — группы "Анимация" и "Пилот".

В рамках фестиваля будут организованы спортивные площадки, детская игровая зона, фудкорт.

Завершит событие официальный гимн фестиваля.

Проект "Русское лето. ZaРоссию" реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта, Общественной палаты России, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции Псковской области.