«Наш новый продукт – информационно-сервисная платформа «Горизонты России», с сегодняшнего дня она начала работать. Сейчас на сервисе представлен первый маршрут из Москвы до Санкт-Петербурга. Почему он? Потому что Москва – это первый регион, с которым мы стали работать, и на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение между Роснефтью и Комитетом по туризму Москвы о сотрудничестве», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Андриановой, сервис взаимодействует с Яндекс.Навигатором.

«На нем можно посмотреть не только заправки, но и все интересные туристические места нашей страны, куда можно заехать, слегка отъехав от основной трассы. Яндекс построит маршрут и можно будет посмотреть, что интересного можно увидеть в Торжке или Твери и как быстро туда добраться», — добавила она.

По словам представителя «Роснефти», сервис будет развиваться, и на нем появятся маршруты по другим регионам.

«После Москвы мы готовы заключать соглашение с Архангельской, Тульской, Воронежской, Липецкой областями. Начали сотрудничество с Ленинградской, Новгородской областями. В наших планах – заключить в ближайшем будущем соглашения с 17 регионами», — сказала Андрианова.

Она отметила, что Ассоциация автомототуризма и караванинга провела аудит первого маршрута на платформе, отметив, каких сервисов не хватает и что можно еще добавить, чтобы сделать его более удобным для автотуристов.

Зампредседателя Комитета по туризму Москвы Алина Арутюнова добавила, что автомобильные туристы занимают значительную долю в общем въездном потоке в Москву.

«Москва – большой транспортный хаб, и каждый четвертый прибыл в город на автомобиле. И если мы смотрим вот эту структуру прибытия туристов в Москву, мы понимаем, что больше всего на автомобилях путешествуют две группы туристов – семьи с детьми и деловые туристы. И те, и другие туристы – это фокус Москвы, мы все заинтересованы именно в этих категориях. Потому что деловой туризм – это с большой вероятностью возвратный туризм, а семейный очень важен с точки зрения развития туристической культуры в целом», — сказала она.

Президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев напомнил, что в России более 50 млн водителей транспортных средств, 2,5 млн водителей мотоциклов, 20 тыс. водителей автодомов, 1,3 млн водителей, которые управляют транспортным средством с ручным управлением.

«Все это потенциальные автотуристы, и первый вопрос – куда поехать», — подчеркнул он.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что в год в автомобилях по российским дорогам перемещаются 22 млн человек, которые останавливаются в объектах размещения. К 2035 году число туристических автомобильных поездок по России должно превысить 100 млн.