"11 августа 2023 года из-за подтопления федеральной трассы в районе села Полтавка Октябрьского района проезд автомобильного транспорта в направлении ДАПП Полтавка оказался невозможным", — говорится в сообщении.

Принято решение о приостановке работы пункта пропуска. После нормализации паводковой ситуации работа пункта пропуска ДАПП Полтавка будет возобновлена.

Остальные автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Уссурийской таможни, работают в обычном режиме. Время работы должностных лиц таможни в близлежащем к Полтавке автомобильном пункте пропуска Пограничный при необходимости будет продлено.