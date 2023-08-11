"Туристические аккаунты Хабаровского края открылись в социальных сетях WeChat, Weibo, Baidu и Douyin", — говорится в сообщении.

Как отметили в краевом министерстве туризма, это выход в китайские соцсети позволит напрямую выйти на китайского потребителя и повысить его интерес к путешествиям по дальневосточному региону.

"Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов. На всех площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край — край, который стоит увидеть", — цитируется министр туризма региона Екатерина Пунтус.

Так, например, официальный WeChat-аккаунт является не только туристической визиткой Хабаровского края, но и главной платформой для получения и обработки клиентских запросов. Сервис микроблогов Weibo представляет собой основной канал коммуникации с китайской аудиторией. Для этих же целей используется Douyin (аналог TikTok), в котором размещается видео- и графическим контент.

Проектом по выходу на туристический рынок КНР занимается АНО "Туристский информационный центр Хабаровского края". Чтобы воплотить проект в жизнь, центр вместе с туроператорами провел большую работу по сбору самых интересных, насыщенных туров и маршрутов. Все материалы были переведены на китайский язык и адаптированы под каждую из соцсетей. Значительное время занял процесс регистрации аккаунтов. Но сегодня уже активно публикуется контент.

Работа по выходу в китайские соцсети ведется в рамках поручений губернатора Михаила Дегтярева по повышению туристической привлекательности региона не только внутри страны, но и за рубежом. Ранее глава региона заявил, что "мы видим увеличение туристического потока со стороны КНР, ожидаем, что в этом году Хабаровский край посетят как минимум 6 тыс. китайский туристов".

Как сообщалось, перезагрузку турпотоков между РФ и КНР обсудят в Хабаровске на II Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске, который пройдет с 23 по 26 августа.