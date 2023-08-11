"В рамках международного культурного сотрудничества между Россией и Королевством Бахрейн на горном курорте "Роза Хутор" на нескольких концертных площадках представят масштабную программу фестиваля "Роза Хутор. Классика", — подчеркивает пресс-служба.

В этом году фестиваль "Роза Хутор. Классика" стал победителем второго грантового конкурса и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив и является преемником I Сочинского фестиваля классической музыки, проходившего на различных площадках Большого Сочи в августе 2022 и ставшего знаковым для региона: зрителям впервые была представлена опера в горах на высоте 1050 м.

"На фестивале выступит знаменитый композитор и дирижер из Бахрейна Вахид Альхан. Маэстро представит симфонические композиции, вошедшие в недавний альбом "Return to life", в которых отражено стремление найти промежуточный язык между западной академической музыкой с ее сложной симфонической текстурой, перкуссией и красочными ритмическими формами, характерными для восточной музыки в целом, и Бахрейна в частности, где слушатель блуждает по просторам без границ. ", — отмечается в сообщении.

В постановках примут участие мировые звезды оперы и балета. Откроет фестиваль двухдневный показ нового драматического балета с элементами рок-шоу "Мастер и Маргарита" в постановке Сергея Полунина, премьерные показы которого состоялись в марте 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге.

На площади "Роза" перед ратушей пройдут камерные концерты классической музыки. Зрителей ждут виртуозный концерт Александры Ли (скрипка) и Александры Грачевой (фортепиано), а также серия концертов, посвященных 150-летию С. В. Рахманинова: "Всенощное бдение" в исполнении хора консорта Gamajun, вечера романсов С. В. Рахманинова, концерт Сочинского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя фестиваля Алексея Асланова.

В заключительные дни фестиваля зрителей ждёт премьерная постановка оперы Джакомо Пуччини "Турандот" на открытой сцене парка "Лайзо", Роза Хутор. Солисты Мариинского театра с мировыми именами исполнят ведущие партии. Главный режиссер фестиваля и новой оперы "Турандот" — Илья Устьянцев, хореограф, постановщик и преподаватель Мариинского театра. На торжественном закрытии фестиваля выступит знаменитый композитор и дирижер из Бахрейна Вахид Альхан (Waheed Alkhan).

"Важной частью проекта станет его образовательная часть — Всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей. Истории успеха победителей предыдущего кастинга расскажет Президентский фонд культурных инициатив, благодаря поддержке которого состоялся I Сочинский фестиваль классической музыки. Команда фонда представит серию видеоинтервью "Искусство побеждать. Участники", — сообщает пресс-служба.

Победители кастинга примут участие в премьерных показах оперы "Турандот", исполнив свои партии на одной сцене со звездами мировой величины", — комментирует Алексей Асланов, художественный руководитель фестиваля.

"Мы рады, что на "Роза Хутор" вновь прозвучит бессмертная классика в исполнении лучших артистов и коллективов нашей страны, которые к тому же поделятся своим опытом с начинающими исполнителями. Такая преемственность просто необходима, это придает фестивалю новое звучание и выделяет его на фоне других музыкальных событий", — цитирует пресс-служба генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.