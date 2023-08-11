Кости теропода обнаружены у подножия Шестаковского яра на берегу реки Кия во время мониторинга местонахождения Шестаково-1.

"Исследования скелета теропода планируется проводить с помощью томографии и электронного микроскопирования. По предварительной оценке, динозавр был примерно метр высотой, около двух метров в длину с учетом хвоста. Ученым понадобится препарировать палеонтологический материал из монолита, а затем провести сравнительный анализ для определения видовой принадлежности теропода", — говорится в сообщении.

Между тем начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин сообщил "Интерфаксу", что в России пока не описано ни одного мелового хищника, только один юрский.

"Каждая находка такого типа уникальна по определению, будь это хоть какой динозавр, тем более редко встречающийся хищник раннего мела. Изолированные кости, их фрагменты, зубы и так далее встречаются, но здесь мы имеем целую конечность в сочленении, со всеми анатомическими подробностями — такая удача выпадает очень редко", — сказал Слободин.

Окаменелость перевезли в филиал краеведческого музея в деревне Шестаково. После того как образцы будут полностью очищены, находку доставят в Кемерово.

Шестаковский палеонтологический комплекс — самое крупное местонахождение динозавров на территории Кемеровской области. В 1953 году там впервые обнаружили скелет мелкого динозавра, относящегося к роду пситтакозавров, которые жили здесь в раннем меловом периоде 130-100 млн лет назад. С 1995 года ученые из разных областей России стали заниматься изучением местонахождения.