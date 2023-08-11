Он отметил, что сохранение историко-культурного наследия — это очередной этап формирования новой градостроительной политики в Год архитектуры.

"Дальше — утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки. Так формируем законодательный "щит", чтобы сохранить наше историко-культурное наследие и сделать жизнь горожан комфортнее", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, на нулевом километре, откуда началась современная история города, определен план работы для сохранения облика главного курорта страны и его узнаваемой архитектуры.

"Этим летом впервые для Сочи утвердили объект охраны исторического поселения. Мы документально закрепили территорию исторического центра — от Мацесты и до Мамайки. Здесь находятся наши главные "визитные" карточки: Морской и железнодорожный вокзалы, музеи, памятники и улицы. Необходимо сберечь наше достояние, созданное лучшими зодчими страны, и сохранить облик любимого несколькими поколениями наших соотечественников города. Мы ограничим на этой территории высотность и объёмы для новой застройки. Также будем на основе принятого документа контролировать внешний вид торговых объектов и рекламных конструкций", — написал Копайгородский.