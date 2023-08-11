Курс евро составил 107,835 руб./EUR1 в 10:45 МСК, что на 28,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро поднимался до 98,005 руб. Доллар США к этому времени стоил 98,0325 руб./$1, подорожав на 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,45 копейки — до 102,44 руб.