В числе иностранных участников ожидаются мастера из Ирана, Монголии, Италии и других стран.

Десять участников фестиваля на традиционном конкурсе Speed carving вырежут скульптуры на скорость при помощи бензопилы. Кузнецы будут соревноваться в трех номинациях: "Современный пластик в металле", "Кованая парковая скульптура" и "Малая архитектурная форма" на тему "Буквица". В последней номинации мастера должны изготовить буквы высотой один метр, из которых в будущем планируется сложить слова "Парк Околица".

Гончары и керамисты помимо конкурсной программы проведут мастер-шоу, благотворительный керамический "пинг-понг" среди посетителей, а также конкурс "Быстрая глина", в ходе которого мастера изготовят скульптуру за 30-40 минут.

Более 30 мастеров из 13 регионов привезут свои работы из бересты, а также будут состязаться в двух номинациях: "Сохранение народных традиций в берестяном ремесле" и "Оригинальность авторского замысла".

В рамках "Праздника топора" пройдет гастрономический фестиваль, в ходе которого гостей помимо томского общепита будут угощать заведения из Кемерова и Алтайского края. Посетители гастрофеста смогут отведать как традиционный фаст-фуд, так и томленые ребра на гриле из мраморной говядины, чевапчичи из мраморной говядины на углях, стейк "Нью-Йорк" на углях, плов, пельмени и разнообразные напитки. Также для гостей праздника пройдет мастер-класс врача-гастроэнтеролога.

19 августа на "Празднике топора" состоится IV гастрономический турнир "На Топорах!" среди томских шеф-поваров. Каждому участнику предстоит за 40 минут приготовить авторское блюдо с сибирским акцентом с использованием круп, дикоросов и продуктов местных производителей. Жюри конкурса возглавит известный ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири, международный судья WACS Владимир Бурковский.

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за коронавируса. В 2022 году на фестиваль съехались 205 мастеров из 10 стран мира.