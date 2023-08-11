Так, 14 августа во дворе купеческой усадьбы "Дом Буркова", где сейчас располагается центр эстетического воспитания детей, можно будет посмотреть спектакль Тобольского драматического театра.

17 августа на площади Европы пройдет концерт хоровой капеллы "Лето. Музыка. Кино", а на следующий день у филармонии выступит оркестр "Камерата Сибири". В историческом центре города, на набережной реки Туры, 19 августа можно будет посмотреть представление артистов театра огня "Гелиос". Тюменская область была образована 14 августа 1944 года.