"Для повышения безопасности дорожного движения в Петербурге кикшеринговые компании договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил для использования самокатов. Так, будет ограничено передвижение на самокатах на территории Государственного музея-заповедника "Петергоф", в 8 туристических локациях в Кронштадте, включая кластер "Остров фортов", в парке "Дубки" в Курортном районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для упорядочивания парковочного пространства и обеспечения свободного прохода пешеходов на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов также вводится запрет парковки самокатов.

Кроме того, в рамках соглашения на порядка 90 улицах в центре города передвигаться на самокате можно будет с максимальной скоростью до 15 км/ч. А на территории Марсова поля и семи улиц в Кронштадте — до 10 км/ч.

До 15 августа кикшеринговые компании внесут соответствующие корректировки в свои прокатные системы.

Новые правила закреплены в соглашении об использования средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга, действующем в городе с 2021 года. Соглашение заключено с "Whoosh", "Яндекс Go", "Buzyfly" и "Юрент".

Сегодня в Петербурге парк кикшеринговых компаний насчитывает около 37 тыс. арендных самокатов. С начала сезона на них совершили более 11,5 млн поездок. В сумме пользователи кикшеринга проехали более 35 млн км.