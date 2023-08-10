Соглашение затронет приблизительно 5,2 тыс. пилотов пассажирских и грузовых самолетов и предусматривает повышение базовой ставки оплаты труда более чем на 18% в течение следующих 3,5 года, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. Кроме того, будет произведена единовременная выплата в размере 3,75% от годового вознаграждения в 2023 году, но не более 3 тыс. евро.

Кроме того, компания обязуется улучшить трудовые условия пилотов, в частности, обеспечить более стабильный и предсказуемый график работы с не менее чем 10 выходными в месяц.

Часть соглашения, регулирующая вопросы денежного вознаграждения (так называемая VTV) будет действовать до 31 декабря 2026 года, а те пункты коллективного договора, которые касаются условий труда (MTV), останутся в силе до 31 декабря 2027 года.

Начиная с сентября 2022 года, когда профсоюз пилотов объявил забастовку, авиакомпании пришлось отменить сотни рейсов из своих узловых аэропортов во Франкфурте и Мюнхене. За это время стороны несколько раз встречались для проведения переговоров.